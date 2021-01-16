Блогерша примерила платье с иллюзией и вызвала споры в сети (Видео)

Скриншот из видео
16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно девушка в TikTok похвасталась своей обновкой и вызвала у пользователей смешанные чувства.
Блогерша примерила новое платье одного модного бренда, которое способно сделать фигуру еще тоньше. На опубликованных кадрах девушка позирует в облегающем длинном платье с принтом в виде черно-белых мазков краски. Одежда способно создать иллюзию, а все благодаря поясу вокруг талии. Чем сильнее его затягиваешь, тем тоньше талия.
Этот эффект напугал некоторых пользователей, которые посчитали такую иллюзию жуткой. Другие юзеры, напротив, позитивно оценили необычный наряд блогерши. Споры продолжились в комментариях, а сами кадры быстро набрали более трех миллионов просмотров. -0-