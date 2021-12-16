Блогерша провела эксперимент и оставила у себя в шкафу минимум одежды (Видео)

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно девушка из США поделилась в TikTok любопытным роликом, который привлек внимание юзеров.

Женщина призналась в новом видео, что несколько лет назад решила придерживаться принципов минимализма и оставила в своем гардеробе всего тринадцать вещей. Своим опытом девушка делится с другими пользователями.

По словам автора видео, у нее в шкафу есть три пары штанов, пять топов и столько же платьев. Блогерша отмечает, что этого достаточно, чтобы создавать новые образы каждый день. Девушка отметила, что редко повторяется в своих образах. Необычный опыт понравился пользователям, ведь они посмотрели ролик огромное число раз.-0-