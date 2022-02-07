Блогерша раскрыла способ обрести привлекательную внешность за считанные секунды (Видео)

Скриншот из видео

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девушка по имени Патриция разместила в TikTok любопытный ролик, который привлек внимание в соцсетях. Блогерша является экспертом по языку тела, а в этот раз решила поделиться в пользователями простым способом, который поможет обрести привлекательную внешность за считанные секунды. Согласно совету девушки, для того, чтобы добиться более уверенного внешнего вида, необходимо избавиться от закрытых поз: не скрещивать ноги и руки. Вместо этого Патриция рекомендует выбрать более открытую позу - убрать ладони в карманы, демонстрируя при этом большие пальцы. Публикация впечатлила многих людей, которые поблагодарили блогершу за совет. Ролик стал вирусным и быстро собрал более семи миллионов просмотров.-0- ПЕРЕПЕЧАТКА ДАННОГО МАТЕРИАЛА (ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО) ИЛИ ИНОЕ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАПРЕЩЕНЫ Девушка решила убраться в доме и нашла под ковром неожиданный сюрприз (Видео) Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!