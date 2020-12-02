Блогерша репетировала танец, когда к ней в дом забрался взломщик (Видео)

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девушка из США Ханна Виверетт поделилась в Facebook историей, которая многих ошарашит, а других повеселит.

Блогерша решила прорепетировать на камеру танец. Она установила гаджет и принялась выполнять движения, когда услышала странные звуки в окне на балкон. Еще никогда, по словам девушки, воскресным утром она не испытывала такого страха.

Как оказалось, мужчина попытался открыть дверь, а девушка его обнаружила. Разумеется, она испугалась такого поворота и просила "незваного гостя уйти". Взломщик не слушал ее, тогда Ханна схватила телефон и побежала в комнату, попутно запечатлев грабителя на видео. Тот, в свою очередь, решил не рисковать и удалился.

Сама блогерша вызвала полицию и спустя время они задержали взломщика. Им оказался 36-летний Анхель Мойзес Родригес-Гомес. Мужчина признался в том, что забирался на балкон девушки, но заявил, что его туда пригласили. В итоге подозреваемого выпустили под залог. -0-