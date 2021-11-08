Блогерша, выглядящая на 20 лет, раскрыла свой возраст и удивила всех

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На днях популярная звезда TikTok опубликовала новый ролик, который вызвал недоумение у многих пользователей сети.

Девушка по имени Альбина Март решила раскрыть подписчикам свой истинный возраст. Для этого она записала видео, где призналась, что ей уже 50 лет, а сама она является мамой двоих 25-летних дочерей и нескольких внуков. Такая информация могла бы пройти мимо юзеров, вот только блогерша выглядит не старше 20 лет.

Этот факт удивил всех, что люди поспешили сообщить в комментариях. Многие не поверили девушке, а другие, напротив, хотели узнать секрет ее молодости. Впрочем, это принесло ролику популярность, ведь за короткое время его посмотрели более десяти миллионов раз. -0-