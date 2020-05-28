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Калейдоскоп
28 мая 2020, 07:30

Блогерши показали фото, но даже самые преданные поклонники не смогли их узнать

Фото Facebook
Фото Facebook

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Две подруги из Китая уже продолжительное время делятся фотографиями в социальных сетях и нашли отклик из-за своей красоты. Все это прекратилось в один миг, когда фотограф показал их снимки без ретуши. Кадрами он поделился в Facebook.

Парень показал результат фотосессии, а затем опубликовал бэкстэйдж, после которого начался сущий ад. Многие фолловеры девушек не поверили своим глазам и сразу начали писать, что это не они на фото, однако правда оказалась куда печальнее. На снимках действительно были блогерши, а еще очень много фотошопа. Разница была колоссальная.

Не удивительно, что пост быстро стал вирусным, а бурное обсуждение отправило карьеру блогерш в забвение. Впрочем, нашлись и те, кто поблагодарил фотографа за открытие правды. Они отметили, что теперь с особой осторожностью будут относиться к снимкам моделей в сети. -0-

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