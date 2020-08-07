Бодрит лучше, чем кофе: туриста с утра разбудил дикий медведь - видео

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодой человек с друзьями смогли в одном из парков в США запечатлеть невероятные кадры. Видео разместили на YouTube.

В объектив камеры парня попал момент, который многих напугает своей напряженностью, а другие будут с любопытством смотреть и ждать завершения. Американец рассказал в подписи к ролику, что со своими друзьями вернулся в палаточный городок после похода по горам.

В этот момент один из местных туристов отдыхал в своей палатке. Мужчина сладко спал и не заметил, как к нему подобрался дикий медведь. По всей видимости, животное пришло на запах еды. Лесной житель аккуратно подобрался к ногам отдыхающего и не сильно укусил его за ботинок.

От такой неожиданности мужчина подпрыгнул и не сразу понял, что произошло. Медведь, в свою очередь, перепугался не меньше человека и бросился бегом в лес. Благо, необычный момент записали на видео. Кадры вызвали интерес у пользователей, которые восхитились увиденным. -0-