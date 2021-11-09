Бодрит лучше кофе: утреннее родео американца попало на видео

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно девушка из США смогла записать на видео интересный момент, который впечатлил пользователей YouTube.

Американка вместе со своим бойфрендом отправились на ферму, где молодой человек решил прокатиться на одном из скакунов. Мужчина запрыгнул на коня, однако тот не очень был рад такой перспективе. Обычная поездка быстро превратилась в утреннее родео, ведь животное принялось всеми способами скидывать человека.

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Впрочем, мужчине удалось удержаться в седле и через некоторое время конь успокоился. С другой стороны, многие отметили, что подобное утреннее развлечение бодрит лучше, чем кофе. Неудивительно, что ролик удивил людей, которые посмотрели кадры огромное число раз. -0-