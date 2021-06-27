Боец: пес устроил бой с тенью и проиграл (Видео)

27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Забавные кадры на YouTube привлекли внимание юзеров, когда собака решила устроить неопределенный бой.

Мужчина вышел со своим псом породы немецкий боксер на прогулку, однако в какой-то момент началось странное. По всей видимости, у этого вида животных бои в крови, ведь песик решил устроить схватку с тенью и проиграл.

Питомец напрыгивал и ударял лапой тень хозяина, но, разумеется, оппонент не получал никакого урона. Удар за ударом не давал эффекта, поэтому пес решил закончить заведомо проигрышную схватку и продолжил гулять. Кадры повеселили юзеров сети, которые посмотрели забавный ролик огромное число раз, а также назвали собаку - Боец! -0-