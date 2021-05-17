Боец UFC вызвал Илона Маска на бой - что ответил миллиардер?

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Участник боев UFC Бениал Дариуша в шутку вызвал основателя компании Tesla и SpaceX Илона Маска на поединок.

Об этом спортсмен заявил во время пресс-конференции после победы на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) над Тони Фергюсоном. Дариуш разъяснил журналистам, что компания Tesla задержала доставку приобретенного им электрокара, а таким способом он решил об этом напомнить.

Позже в Twitter на вызов бойца UFC ответил и сам миллиардер. Он не уточнил, принимает ли бой, однако Илон Маск написал: "Скоро все будет! Извини за задержку!" -0-

Coming soon. Sorry for the delay! — Elon Musk (@elonmusk) May 16, 2021