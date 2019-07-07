Богатейший человек мира развелся

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Владелец Amazon американец Джефф Безос развелся со своей женой Маккензи, сообщает агентство Bloomberg .

Судья вашингтонского округа Кинг подписал акт о разводе, официально оформив его. Маккензи Безос получила около 19,7 млн, а акций Amazon - около 4%. Таким образом, она получила около $38,3 млрд активов и заняла 22-ую строчку в списке миллиардеров Bloomberg.

Джеффу Безосу после развода досталось 12% акций - $114,8 млрда. Он остался самым состоятельным человеком в мире.

О разводе стало известно в январе этого года. Позже стало известно, что бизнесмен имеет отношения на стороне.

В мае Маккензи Безос пообещала пожертвовать более половины своего состояния на благотворительность.-0-