Богатейший человек мира развелся

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Владелец Amazon американец Джефф Безос развелся со своей женой Маккензи, сообщает агентство
Судья вашингтонского округа Кинг подписал акт о разводе, официально оформив его. Маккензи Безос получила около 19,7 млн, а акций Amazon - около 4%. Таким образом, она получила около $38,3 млрд активов и заняла 22-ую строчку в списке миллиардеров Bloomberg.
Джеффу Безосу после развода досталось 12% акций - $114,8 млрда. Он остался самым состоятельным человеком в мире.
О разводе стало известно в январе этого года. Позже стало известно, что бизнесмен имеет отношения на стороне.
В мае Маккензи Безос пообещала пожертвовать более половины своего состояния на благотворительность.-0-
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