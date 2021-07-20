Богатейший человек Земли на несколько минут покинул планету (Видео)

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самый богатый человек на планете Джефф Безос совершил успешный полет в космос. Запуск транслировали на YouTube.
Основатель Amazon 20 июля успешно поднялся на высоту в 100 километров на космическом корабле своей компании Blue Origin. Вместе с бизнесменом на борту были 18-летний сын финансиста из Нидерландов Оливер Дэймен, который стал самым молодым человеком в истории космоса, а также 82-летняя летчица Уолли Фанк, вошедшая в историю, как самый возрастной космонавт в истории.
Полет продлился около 11 минут, а корабль поднялся за это время на высоту в 100 километров, что считается границей космоса. К слову, ранее 11 июля самого богатого человека в мире опередил другой бизнесмен Ричард Брэнсон, который на своем корабле поднялся на высоту в 86 километров. -0-