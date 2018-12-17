"Богемская рапсодия" названа самым успешным музыкальным байопиком всех времен

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фильм "Богемская рапсодия" режиссеров Брайана Сингера и Декстера Флетчера стал самым успешным музыкальным байопиком в истории. Он собрал в прокате более $608 млн. Об этом пишет портал Deadline.

Сборы от картины в Северной Америке составили $175,7 млн, $57,9 млн в Великобритании, $56 млн в Корее, $41,7 млн в Японии, $29 млн во Франции и $25,6 млн в Австралии.

"Богемская рапсодия" рассказывает о группе Queen и ее фронтмене Фредди Меркьюри. Она раскрывает малоизвестные факты из жизни участников группы.

Главные роли в картине исполнили Рами Малек, Джозеф Маццелло, Гуилим Ли и Бен Харди.-0-