"Богини спустились с небес!" Моника Беллуччи снялась с дочерью в фотосессии для Vogue

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитая актриса Моника Беллуччи давно завоевала популярность благодаря своей красоте и таланту, что подтверждают различные снимки в Instagram.

В очередной раз итальянская актриса снялась в новой фотосесси, однако для компании позвала свою 16-летнюю дочь Деву Кассель. После этого кадры стали уж совсем превосходными, мимо которых пользователи не смогли пройти.

Юзеры выразили свое восхищения двумя красавицами, которые перед камерой предстали в черных атласных платьях. Причем, именно дочь Моники Беллуччи стала звездой, затмив красотой звездную маму. Неудивительно, что под постом в Instagram быстро появилась масса восторженных комментариев. "Красотки", "Две королевы", "Богини спустились с небес!" - написали люди, оставившие огромное число лайков. -0-