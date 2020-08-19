"Богиня!" - Анна Седокова пленила Instagram шикарной фигурой и соблазнительным платьем

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Певица Анна Седокова опубликовала в Instagram новый снимок, который восхитил пользователей соцсети.

Артистка предстала перед камерой в вызывающей позе и соблазнительном темно-синем платье. Наряд выгодно подчеркнул фигуру звезды, что, разумеется, в комментариях отметили многочисленные фолловеры.

В подписи к посту Анна Седокова порассуждала на тему стресса перед неизбежными событиями. Она считает, что лишние переживания "перед днем Х" никоим образом не помогут ситуации, а небольшая доля безразличия - это доверие к судьбе и высшим силам.

Многие пользователи сети согласились с позицией Седоковой, однако и не поскупились на комплименты, которых в комментариях набралось внушительное количество: "Неземная красота", "Какая же Вы красивая девушка. Глаз не оторвать", "Богиня!".-0-