"Богиня!" - Светлана Лобода показала честные архивные фото в купальнике

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Певица Светлана Лобода поделилась в Instagram архивными фото в купальнике, которые были сделаны спустя два месяца после рождения ее младшей дочери Тильды.

Артистка предалась ностальгии во время самоизоляции и в подписи к посту пояснила, что фотографии были сделаны на пляже в 2018 году.

Честные фото Лободы в купальнике впечатлили пользователей Instagram, которые поспешили выразить свое восхищение в комментариях: "Вау", "Вы после родов стали только красивей, нежней", "Богиня". Менее чем за сутки пост собрал почти 100 тыс. лайков и сотни отзывов.