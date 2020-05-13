Бойфренд Бузовой сделал татуировку в честь Оли - как она выглядит, где находится?

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бойфренд Ольги Бузовой сделал татуировку в честь любимой. Этой новостью он поделился в сториз в Instagram.

Тату располагается на руке. Это сердце, в которое вписано имя Бузовой - Оля.

Кстати, до этого Бузова и ее любимый сделали на запястье парные татуировки - знак бесконечности, как символ их бесконечной любви.

Отметим, что Манукян сделал тату с именем любимой после того, как их совместная фотография с Бузовой собрала 2 миллиона лайков. Он пообещал, что сделает это - и сделал. -0-

Певица Zivert показала свои татуировки и пояснила их значение На фото видно, что она вышла из душа, на волосах - тюрбан из полотенца. На шее у звезды видны звезды, также можно увидеть слово "спасибо" около ключицы.

Скриншот из сториз артиста