Бойцовский петух смертельно ранил начальника полиции на Филиппинах

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ходе проведения спецоперации лейтенант Кристиан Болок получил ранение от бойцовского петуха и умер. Об этом сообщает BBC.

Инцидент произошел в муниципалитете Сан-Хосе, когда полицейские прибыли на местные петушиные бои. Они проводили рейды по известным местам таких мероприятий. Одна из птиц, к лапе которой было привязано острое лезвие, бросилась на правоохранителя и ударила его в бедро, повредив артерию.

Начальника местной полиции Крстиан Болок получил смертельную травму. Его доставили в больницу, однако медикам спасти мужчине жизнь не удалось. В результате рейда были задержаны трое организаторов боев, а полицейские изъяли семь птиц. -0-