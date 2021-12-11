Более 20 миллионов зрителей наблюдали за этим экспериментом: узнает ли собака своего хозяина? (Видео)

Владелец самоеда покличке Милки решил проверить это на практике…

Чтобы животному было не так просто узнать хозяина, мужчина закрыл лицо маской и темными очками, а также надел на голову капюшон. Пройдя мимо своей собаки на пешеходном переходе, автор видео не заметил никакой реакции от своего питомца. Зато, гуляя по знакомой для собаки улице, Милки еще издалека увидел своего хозяина и радостно побежал его встречать.

Ролик набрал более 20 миллионов просмотров, 300 тысяч лайков и тысячи восторженных комментариев: "Главное, что узнает, хоть и не всегда", "Мило и смешно", "На Милки невозможно сердиться, даже когда он не узнает своего хозяина!", "Очень необычная ситуация! Собаки же по запаху хозяина могут определить. Наверное, Милки всегда Вас узнавал, но просто не подавал вида".