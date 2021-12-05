Более 5 миллионов юзеров увидели, как обезьянка приготовила ролы! (Видео)

Маленькая домашняя обезьянка Биби решила сделать ролы. Для их приготовления она использовала огурец, морковь и сосиску.

Когда все ингредиенты были порезаны, она положила их вместе с отваренным рисом на лист нори и закрутила рол. Готовым блюдом Биби угостила собачку по кличке Эми.

Ролик с веселыми питомцами посмотрели более 5 миллионов пользователей YouTube. Подписчики канала были потрясены кулинарными способностями обезьянки: "До чего же приятно на тебя смотреть, маленький мой Поваренок! Все умеет делать. И сама поела, и родных накормила", "Какая хозяюшка! И себя накормила, и подружку Эми. Умница просто", "Милашка! Умничка! Приятного вам всем аппетита!", "И не надо в суши-бар идти - свои (домашние) вкуснее", "Биби такая умница", "Классная повариха. Сама сытая и друг", "Какая милая обезьянка, прямо как ребенок, очень нравится".