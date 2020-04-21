Более ста мутаций ДНК возникают из-за малоподвижного образа жизни

21 апреля, Минск /Корр БЕЛТА/. Голландские генетики выделили более ста мелких мутаций в ДНК человека, вызванных повышенной склонностью к малоподвижному образу жизни. Их выводы опубликованы в статье в британском научном журнале Nature Communications, сообщает ТАСС.

"Наши наблюдения и генетический анализ в очередной раз подтверждают, что склонность к постоянному просмотру телевизора значительно повышает вероятность развития кардиологических проблем. Что интересно, мы не обнаружили такой зависимости среди людей, проводивших много времени за компьютером или рулем автомобиля", - сделали выводы ученые.

Эти мутации, считают ученые, влияют не только на развитие тяжелых генетических патологий, рост и вес, уровень интеллекта, но и на характер. В число таких особенностей вошли участки генома, вариации в которых влияют на упорство, предрасположенность к рисковым бизнес-решениям, алкоголизму, время обзаведения семьей.

Группа генетиков под руководством Пима ван дер Харста, профессора университета Гронингена (Нидерланды), воспользовалась одним из самых больших проектов, UK Biobank, для поиска вариаций генов.

В нем приняло участие более 400 тыс. жителей Великобритании, подаривших свои ДНК для анализа. Эти люли прошли обширный медосмотр и социальные опросы о своих привычках и физической активности. Голландские ученые воспользовались этой информацией и проверили, действительно ли сидячий образ жизни повышает вероятность развития коронарной недостаточности.

Проанализировав более 19 млн небольших различий в устройстве генов, биологи выделили 193 вариации в 169 участках ДНК, влиявших на предрасположенность к малоподвижному образу жизни. Большинство из них были связаны с сидением у телевизора, а остальные версии генов - с сидением за компьютером или рулем автомобиля.

Анализ этих вариаций в геноме подтвердил, что чрезмерное увлечение телевизором повышало вероятность развития коронарной недостаточности.

Но такая зависимость не прослеживалась при работе за компьютером и при вождении автомобиля. Причины этого пока не ясны.-0-