Больная раком девушка не смогла сдержать слез после поступка мамы - очень трогательное видео

2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно в Facebook девушка из Португалии по имени Лусиана Ребелло поделилась видео со своей мамой, которое никого не оставило равнодушным.

В 2018 году дочке поставили диагноз рак шейки матки. Она регулярно проходила химиотерапию и ее родные всячески поддерживали девушку, но один из поступков мамы растрогал не только Лусиану, а также миллионы юзеров сети.

В январе 2021 года жительнице Португалии предстояло вновь пройти терапию, поэтому она попросила маму побрить ее, не дожидаясь, пока волосы выпадут сами. Разумеется, любящая мама и семья не отказала в помощи, а девушка снимала происходящее на видео. В какой-то момент, когда у Лусианы уже была сострижена половина волос, мама поднесла машинку для стрижки к своей шевелюре и тоже принялась сбривать волосы. В этот момент девушка раскрыла рот от удивления, а после не смогла сдержать слез.

Такой поступок любящей мамы оценили пользователи сети, которые были растроганы до глубины души. Кадры за непродолжительное время посмотрели миллионы раз, а в комментариях люди отметили, что давно не видели в сети ничего настолько трогательного. Теперь кадры остались не только в архиве семьи, но и на просторах сети. -0-