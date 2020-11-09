Boom-Boom и ты в нокауте! Светлана Лобода поделилась фото в интересном образе

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная певица Светлана Лобода разместила в Instagram новый пост и восхитила своих поклонников.

Артистка предстала перед камерой в соблазнительном образе, который пришелся по вкусу пользователям социальной сети. Для съемки Светлана Лобода выбрала соблазнительное боди цвета металлик, а также боксерские перчатки. Завершающим атрибутом образа стал большой черный махровый халат и пышная прическа.

Фолловеры звезды восхитились ее внешним видом и красотой, а также не оставили это без внимания. За непродолжительное время они оставили массу восторженных комментариев: "Boom-Boom и ты в нокауте!", "Шикарна", "Million Dollar Baby (малышка на миллион, по аналогии с фильмом)". -0-