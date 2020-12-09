"Бордовая королева!" - сестра Ким Кардашьян сменила имидж и похвасталась впечатляющей фигурой

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сестра телезвезды Ким Кардашьян Кайли Дженнер опубликовала в Instagram новый пост, заставивший фолловеров дышать чаще.
Бизнес-леди и телезвезда решила продемонстрировать поклонникам свой обновленный имидж, чем и впечатлила миллионы людей. Кайли Дженнер перекрасила свои длинные волосы, которые приобрели яркий бордовый оттенок. Для пущего эффекта, звезда в фотосессии предстала перед камерой в обтягивающих латексных штанах и коротком топе.
Наряд сделал акцент на стройной фигуре и впечатляющих формах Кайли Дженнер, что, разумеется, отметили многочисленные фолловеры. Они оставили под фотографиями множество восхищенных комментариев: "Ты великолепно выглядишь", "Бордовая королева!", "Этот стиль тебе так идет". За непродолжительное время пост собрал почти шесть миллионов лайков. -0-