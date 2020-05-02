Борис Джонсон назвал сына в честь врачей, которые спасли ему жизнь

2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава правительства Великобритании Борис Джонсон назвал сына в честь двух врачей, спасших ему жизнь. Об этом объявила на своей странице в Instagram невеста премьер-министра Кэрри Симондс, родившая ребенка.

"Представляю вам Уилфреда Лоури Николаса Джонсона, рожденного 29 апреля 2020 года в девять часов утра, - написала Симондс. - Имя Уилфред - в честь дедушки Бориса, Лоури - в честь моего деда, а Николас - в честь докторов Ника Прайса и Ника Харта, которые в прошлом месяце спасли Борису жизнь".

Глава британского кабмина присутствовал при рождении сына. У премьер-министра есть четверо взрослых детей от предыдущего брака.

Джонсон 27 апреля вернулся к исполнению премьерских обязанностей после того, как в тяжелой форме перенес болезнь, вызываемую новым коронавирусом.

Джонсон был госпитализирован с коронавирусом 5 апреля. В больнице глава британского правительства провел неделю, в том числе несколько дней в отделении интенсивной терапии. После выписки политик признавался, что был близок к смерти, и две недели восстанавливал здоровье в загородной резиденции Чекерс под Лондоном.-0-

У премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона родился сын 55-летний Борис Джонсон и 32-летняя Кэрри Симондс в марте объявили, что ожидают рождения ребенка в начале лета, а также сообщили, что обручились в конце 2019 года.