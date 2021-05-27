Борис Моисеев вышел в люди и ошарашил Instagram своим внешним видом

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитый певец Борист Моисеев уже долгое время не мелькает на телеэкранах и ведет уединенный образ жизни, однако недавно поделился в Instagram фотографией со своего последнего выхода в люди.

Звезда сцены побывал на юбилее Кристины Орбакайте, где и попозировал для совместного фото. В кадре Борис Моисеев нежно держит певицу за руку, а снимок получился прекрасным. Впрочем, ошарашило юзеров сети другое, ведь артист внешне очень сильно изменился. Многие поклонники с трудом смогли узнать артиста.

Об этом они написали в комментариях, но большинство пользователей были рады увидеть Бориса Моисеева и пожелали ему крепкого здоровья.