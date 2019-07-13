Боровская и Мерааи спели с уличными музыкантами

13 июля, Витебск /Екатерина Князева - БЕЛТА/. Известная телеведущая Светлана Боровская и представительница Беларуси на детском "Евровидении-2017" Хелена Мерааи спели с уличными музыкантами частушки, передает корреспондент БЕЛТА.

На фестивале искусств "Славянский базар в Витебске" работают 400 журналистов - и каждый старается передать праздничную атмосферу в городе как можно ярче и оригинальнее.

Вот и Светлана Боровская в паре с юной соведущей Хеленой Мерааи не просто берут интервью у участников форума, а сами устраивают целые представления. Собирая при этом толпы зрителей.

Паре гармониста и балалаечника повезло аккомпанировать певицам в импровизированном концерте. Зрители оценили и активно подпевали.-0-