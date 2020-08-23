Босой Дмитрий Маликов скучает по гастролям - фото

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитый певец Дмитрий Маликов опубликовал в Instagram новый пост, который растрогал поклонников.

Артист разместил в социальной сети кадр с белоснежного пирса, где он запечатлен в белом пиджаке и совсем босым. Фотография пришлась по вкусу юзерам, однако еще больше их растрогала подпись Маликова: "Очень скучаю по всем городам где я бывал с концертами уроками и спектаклями… Хочу к Вам снова!!!".

Простым снимком певец умилил поклонников, которые в комментариях под кадром почти единогласно ответили, что тоже скучают по концертам Дмитрия Маликова и уже предлагают звезде города, куда стоит отправиться в первую очередь. -0-