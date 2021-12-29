Братья из США уже 30 лет дарят друг другу один и тот же подарок на Рождество

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Необычная и забавная традиция возникла у братьев Райана и Эрика Уоссонов из США. Об этом пишет Associated Press.

В 1987 году Райан в шутку подарил своему брату коробку конфет, оформленную в рождественском стиле. Он знал, что Эрику не очень понравится подобный презент, но на это и был расчет. Брат, в свою очередь, проявил креативность и придумал хитроумную ответочку. Уже на следующее Рождество Райан получил ту же коробку конфет и сразу же узнал ее.

Братья посмеялись, однако это стало началом традиции, которая длится уже более 30 лет. Каждый год братья передаривают друг другу коробку конфет. Они даже завели специальный журнал, в котором по очереди отмечают дату последнего дарения.

Кроме того, Райан и Эрик придумывают особые креативные способы подачи подарка. К примеру, они замораживали коробку в куске льда, делали с ней желе и вшивали в плюшевого мишку. Традиция продолжается, а вот необычная история впечатлила пользователей сети, которые оставили массу восхищенных комментариев.-0-