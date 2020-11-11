Бравые буйволы спасли слоненка от стаи львов - видео

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Туристы национального парка Крюгера в ЮАР стали свидетелями героического поступка, который смогли записать на видео. Кадры опубликовали на YouTube.

Несколько человек проезжали по парку, когда заметили слоненка в окружении львов. Казалось, что малышу уже мало чем можно помочь, однако спасение подоспело совсем с неожиданной стороны.

Хищники окружили свою добычу и принялись кусать слоненка, тогда на помощь к животному подоспели бравые буйволы. Несколько парнокопытных бесстрашно атаковали львов, чего те явно не ожидали.

В итоге, хищники поняли, что этот бой уже проигран и поспешили скрыться, оставив свою потенциальную жертву. -0-