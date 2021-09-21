Бравый кот защитил свои "владения" от надоедливого дикого койота (Видео)

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Смелый пушистик стал звездой соцсетей, когда в одиночку защитил ранчо хозяев от дикого койота. Внимание на кадры обратило издание Daily Mail.

Случай попал в объектив камер видеонаблюдения на ферме в США. Рядом с "владениями" кота установлен высокий забор, поэтому он решил встретить незваного гостя рядом с лесом. В ролике отчетливо видно, как дикий койот приближается к питомцу, однако бравый кот не побоялся и защитил свою землю, яростно бросившись в атаку.

По всей видимости, дикий зверь был не готов к такому развитию событий и поспешил удалиться, а смелый кот с гордым видом вернулся в свои "владения". -0-