Бразильский астроном-любитель открыл крупный околоземный астероид

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бразильский астроном-любитель Леонардо Амарал открыл крупный околоземный астероид, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Планетарного сообщества.

Диаметр астероида 2020 QU6 около 700 м. Он пролетел на расстоянии в 40 млн км от Земли. "Это событие стало очередным напоминанием о том, что мы открыли далеко не все крупные околоземные астероиды. Для полноценной защиты Земли от космических угроз мы должны продолжать поддерживать наземную астрономию и вкладывать средства в космические проекты, подобные телескопу NEOSM", - подчеркнул ведущий советник по космической политике Планетарного общества Кейси Дрейер.

В Планетарном сообществе поясняют, что открытый бразильским астрономом-любителем астероид один из самых крупных за последние годы. Но он не был потенциально опасен для землян.

Как сообщается, ученые всего мира активно следят за околоземными астероидами. Астрономам известно около 22 тыс. астероидов, которые периодически подходят к нашей планете на относительно небольшое расстояние.-0-