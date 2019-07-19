Бразильский школьник нашел останки гигантского крокодила

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На берегу реки Акри в одноименном штате Бразилии обнаружили кости доисторической рептилии, которая обитала на Земле около 8 млн лет назад. Редкую находку сделал 11-летний мальчик, который рыбачил вместе с отцом, сообщает Prensa Latina .

По словам школьника, он случайно наступил на необычный предмет, скрытый под землей. Немного раскопав грунт, он решил, что видит перед собой кости динозавра, и сообщили об этом ученым. Оказалось, что мальчик наступил на челюсть пурусзавра – крупнейшего аллигатора, который населял реки Амазонки.

Взрослые хищники вырастали до 16 м в длину и весили 12 тонн.

Ученые отметили, что челюсть сохранилась полностью, по их мнению, в слоях земли сохранился и череп хищника. Пурусзавры не имели естественных врагов и являлись высшими хищниками своей экосистемы. Огромные размеры позволяли им охотиться на любую добычу.-0-