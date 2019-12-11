Брэд Питт прокомментировал слухи о новом романе после развода

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярный голливудский актер Брэд Питт рассказал о своих отношениях с представительницами противоположного пола после расставания с Анджелиной Джоли.

В интервью газете The New York Times он признался, что сейчас не избегает новых любовных увлечений, однако и не ищет никого специально.

Кроме этого, он прокомментировал многочисленные слухи: "Не знаю, сколько романов с женщинами мне приписали за последние два-три года, но ни один их этих слухов не соответствует действительности", - поведал Брэд Питт.

Напомним, что союз Брэда Питта и Анджелины Джоли распался после того, как актриса подала на развод в сентябре 2016 года. Позже актеру приписывали романы с актрисами Шарлиз Терон и Алией Шокат, а также дизайнером Сат Хари Халса.-0-