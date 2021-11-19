Брэдли Купер прокомментировал слухи о своем романе с Леди Гагой

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитый американский актер Брэдли Купер недавно дал интервью журналу, где пролил свет на слухи о своем романе с Леди Гагой. Слова звезды публикует издание The Hollywood Reporter. Также Купер рассказал о расставании с Ириной Шейк. Он отметил, что после разрыва звезды поддерживают хорошие дружеские отношения. Впрочем, больше всего всех интересовали слухи о романе с Леди Гагой.

Причиной обсуждения романтических отношений между актером и певицей стал фильм "Звезда родилась" в 2018 году, а также их совместное выступление на "Оскаре". Многие заметили искры между парочкой, поэтому в сети принялись бурно обсуждать их новый роман.

Впрочем, все оказалось не так красочно. Брэдли Купер сообщил, что страсть, показанная ими на сцене, была не более чем игрой. Они разыграли перед зрителями романтические отношения по заранее придуманному сценарию, потому что Купер очень боялся петь вживую перед многомиллионной аудиторией. Исполняя песню так, словно он влюблен в свою напарницу по сцене, актер пытался контролировать свой страх перед публикой. -0-