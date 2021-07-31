Бренд одежды нашел оригинальный способ избавить родителей от ежегодной покупки детских брюк

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярный в Великобритании бренд одежды нашел простой и оригинальный способ сэкономить сбережения родителей маленьких детей. Об этом пишет The Sun.

Издание обратило внимание на историю девушки, которая недавно приобрела для своего пятилетнего сына новую пару брюк. Уже дома мама заметила любопытную надпись на этикетке, что заинтересовало еще и огромное число пользователей сети. Фраза гласила, что родители могут использовать брюки вновь, если их ребенок перерос пару. Для этого будет достаточно распороть нить вшитой ткани и отвернуть продолжение брюк. Таким образом они увеличатся на несколько сантиметров, а родители смогут избавиться от ежегодной покупки новых штанов.

Молодая мама и юзеры были восхищены оригинальной идеей бренда одежды, а самые впечатлительные люди отметили, что такой способ экономии можно легко признать гениальным. -0-