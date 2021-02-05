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Калейдоскоп
05 февраля 2021, 05:05

Британец нашел в поле золотую корону 15 века

Фото GoodFon
Фото GoodFon

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кладоискатель из английского города Маркет-Харборо нашел фрагмент короны Генриха VIII, который более четырех веков считался утерянным. Об этом пишет Daily Mail.

Мужчина по имени Кевин Дакетт уже не первый год увлекается поиском сокровищ. С помощью своего металлоискателя он прочесывал поле в окрестностях города и сделал невероятное открытие.

В какой-то момент кладоискатель заметил нечто блестящее в земле и решил, что это фантик от конфеты. Впрочем, проходить мимо мужчина не стал и выкопал находку. Оказалось, что в земле лежал золотой фрагмент короны Генриха VIII, который считался утерянным с 1645 года. Специалисты подтвердили это и теперь сокровище Кевина Дакетта передали в британский музей.

Фото DailyMail
Фото DailyMail

Историки считаю, что корону, которая принадлежала Генриху VIII, а после была унаследованная Карлом I, спрятал сам король, когда скрывался в этих местах после поражения при Нейзби в 1645 году. Ранее считалось, что обнаруженный фрагмент был уничтожен после отмены монархии и казни Карла I в 1649 году. -0-

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Теги
археология Великобритания драгметаллы история музей
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