Британец получил самый короткий тюремный срок в истории

31 июля, Минск /Кирилл Пачковский/. Суд Великобритании приговорил молодого человека к самому маленькому тюремному сроку в истории страны, об этом пишет
Злоумышленника Шейна Дженкинса из города Портисхед в Северном Сомерсете посадили в тюрьму на 50 минут. Именно такой вердикт вынес суд после того, как 23-летний парень признал свою вину и раскаялся за свои поступки.
Молодого человека задержали 30 мая, когда он уже успел метлой разбить окно в доме своей бывшей возлюбленной. Этим все не ограничилось: 23-летний Шейн Дженкинс решил так просто не сдаваться полицейским, которые его попытались задержать, и напал на них. Все это происходило под воздействием алкоголя, кокаина и марихуаны.
На суде парень полностью признал свою вину, а после, в ходе заседания, зачитал два письма с извинениями. Он попросил прощения у своей бывшей девушки и извинился перед правоохранителями. Кроме этого, обвиняемый пояснил, что причиной такого поведения стали алкоголь и наркотические вещества.
В конечном итоге, суд принял решение посадить 23-летнего парня в тюрьму на 50 минут, а также приговорил его к 80 часам исправительных работ и реабилитации. -0-
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