Британец построил у себя в саду город для мышей

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Симон Делл из Великобритании построил у себя во дворе город для мышей, сообщает Bored Panda.

"Я был на улице, фотографировал птиц в саду и заметил, что что-то движется на земле. Я опустил туда камеру и был приятно шокирован увидеть маленького милого мышенка, который стоял как сурикат среди свежескошенной травы", - рассказал Делл.

Мужчина угостил мышь арахисом и, наблюдая за тем, как она пыталась спрятаться от него, чтобы поесть, решил сделать для нее безопасное место, чтобы та могла прятаться и есть.

"Сначала была одна мышь. У нее был надрез на ухе, и мы назвали ее Джордж. Я собрал несколько бревен вокруг коробки в форме домика для мыши и покрыл все это мхом и травой, чтобы сделать небольшое укрытие", - отметил Симон.

Чтобы мышей не поймали коты, мужчина сделал несколько металлических вставок в заборе. Также, по саду бегает маленький Джек Рассел Терьер, который не пускает во двор котов.

"Несколько дней спустя я заметил, что, похоже, мышей стало больше, чем одна. Долго ждать не пришлось - они вдвоем пришли за едой", - рассказал Делл.

Он почувствовал ответственность за то, что приучил животных к тому, что их кормит и если он не сделает дом для них, они скорее всего станут жертвами кошек или других животных, и это будет его вина.

Сначала Делл построил только один дом, но по мере того, как увеличивалось количество этих животных, он увеличивал число комнат.

"Я подготовил хранилище к зиме и увеличил место в середине. Сейчас я насчитал не более пяти мышей, и одна самка Милдред выглядит беременной, поэтому мы надеемся на пополнение ближе к Рождеству", - поделился Симон Делл.-0-

Фото Bored Panda