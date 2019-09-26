Британка расчесала комариный укус и лишилась ног

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женщина из английского города Хайворт осталась без нижних конечной, после того как расчесала комариный укус, сообщает издание Daily Mirror .

68-летняя Сьюзан Баттери работала в саду, когда ее в конце дня укусил комар. Пенсионерка не придала этому большого значения, но ближе к вечеру почувствовала недомогание.

Симптомы были схожи с гриппом, поэтому муж отвез женщину в больницу. Врачи не сразу поняли, что с пациенткой и сделали заключение: у нее аллергия, однако все оказалось гораздо хуже.

Врачи провели более тщательное обследование, однако женщине стало хуже и ее ввели в искусственную кому. Медики выяснили, что у пенсионерки из Великобритании некротический фасциит - инфекция, которую вызывают устойчивые к антибиотикам бактерии Streptococcus pyogenes или Clostridium perfringens. Скорее всего, инфекция попала в организм при расчесывании укуса насекомого.

Фото Daily Mirror

Женщина перенесла 60 операций, но, в конечном итоге, ей пришлось ампутировать ноги. Удивительно, но Сьюзан Баттери не расстраивается и продолжает проводить время на свежем воздухе, теперь, разве что, стала осторожнее и внимательнее относится к жужжанию вокруг нее. -0-