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Калейдоскоп
26 февраля 2021, 12:35

Британская актриса восхитила Instagram своей фотографией с пляжа

Элизабет Херли. Фото из Instagram
Элизабет Херли. Фото из Instagram

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная актриса Элизабет Херли представила в Instagram новый пост и впечатлила юзеров.

Британская звезда кино отправилась на пляж и решила сделать несколько пикантных снимков. Для своей фотосессии звезда выбрала белое бикини с узелками. Образ Элизабет Херли получился очень соблазнительным, а наряд выгодно подчеркнул природную красоту девушки.

Разумеется, пользователи не смогли пройти мимо фотографии и оставили в адрес Элизабет Херли массу восхищенных комментариев. Кроме этого, снимок британской актрисы с пляжа собрал почти 150 тысяч лайков. -0-

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