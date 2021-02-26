Британская актриса восхитила Instagram своей фотографией с пляжа

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная актриса Элизабет Херли представила в Instagram новый пост и впечатлила юзеров.

Британская звезда кино отправилась на пляж и решила сделать несколько пикантных снимков. Для своей фотосессии звезда выбрала белое бикини с узелками. Образ Элизабет Херли получился очень соблазнительным, а наряд выгодно подчеркнул природную красоту девушки.

Разумеется, пользователи не смогли пройти мимо фотографии и оставили в адрес Элизабет Херли массу восхищенных комментариев. Кроме этого, снимок британской актрисы с пляжа собрал почти 150 тысяч лайков. -0-