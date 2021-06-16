Британская актриса впечатлила Instagram своим полупрозрачным платьем

Элизабет Херли. Фото из Instagram
16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Актриса Элизабет Херли представила в Instagram новый пост и привлекла внимание фолловеров.
Знаменитость решила продемонстрировать свой новый наряд, который она примерила для фотосессии. 55-летняя британская актриса предстала перед камерой во дворе дома, надев полупрозрачное платье светло-желтого цвета. Винтажный наряд идеально сел на Элизабет Херли, что отметили многочисленные поклонники.
Юзеры оказались впечатлены внешним видом знаменитости, что поспешили отметить в массе восторженных комментариев. Неудивительно, что пост британской актрисы быстро собрал сотни тысяч лайков. -0-