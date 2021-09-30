Британская актриса выбрала для выхода в свет платье, которое расставляет акценты

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная британская актриса Элизабет Херли разместила в Instagram новый пост, который привлек внимание пользователей, особенно мужской половины.

56-летняя звезда выбралась в свет на светское мероприятие. Разумеется, для этого она выбрала подходящий наряд, который и стал предметом обсуждения. Британская актриса Элизабет Херли примерила платье, которое расставляет правильные акценты, ведь обладает минимальной длиной и внушительным декольте. Образ получился изящным и соблазнительным, что не осталось без внимания поклонников.

В комментариях пользователи отметили, что платье выгодно подчеркнуло природную красоту актрисы. Неудивительно, что снимки в Instagram Элизабет Херли быстро собрали сотни тысяч лайков. -0-