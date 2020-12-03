Британская модель оказалась на обложке Vogue в очень соблазнительном наряде

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная модель из Великобритании Кейт Мосс украсила собой новую обложку журнала Vogue. Кадры разместили в Instagram издания.

Манекенщица приняла участие в откровенной фотосессии для журнала. Девушка примерила на себя сразу несколько образов, однако самым запоминающимся нарядом Кейт Мосс стало легкое зеленое платье люксового бренда, которое выполнено из полупрозрачного материала с широким декольте. Девушка на время съемки предпочла отказаться от нижнего белья, что только добавило пикантности фото.

Автором съемки выступил фотограф Мерт Алас, в объектив которого неоднократно попадали супермодели мирового уровня. -0-