Британская певица заворожила Instagram своими "бесконечными" ногами

Дуа Липа. Фото из Instagram
9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная певица из Великобритании Дуа Липа опубликовала в Instagram пост и впечатлила пользователей сети.
Артистка приняла участие в фотосессии, примерив соблазнительный наряд. Для съемок она выбрала комплект бикини, состоящий из сетчатого верха и завышенного низа. Образ певицы Дуа Липа впечатлил соцсети, но больше всего поклонников заворожили "бесконечные" ноги звезды.
Фотограф выбрал удачный ракурс, а природная красота добавила снимкам атмосферы. Разумеется, пост не остался без внимания пользователей, которые оставили множество комплиментов и лайков. -0-