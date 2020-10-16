Британская телеведущая появилась в эфире "без ног" и развеселила сеть - видео

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Зрители одного из телеканалов Великобритании оказались в замешательстве, когда на экране появилась ведущая "без ног". Кадры опубликовали в Twitter.

Инцидент произошел во время вечернего шоу, которое ведет Эмили Мейтлис. Женщина совершила большую ошибку, когда для съемок подобрала неправильный гардероб.

Она появилась перед камерой в белом платье и черных колготках, что, в свою очередь, сыграло с ней злую шутку. Дело в том, что декорации студии шоу выполнены в таком виде, что ноги женщины слились с окружением. В итоге зритель увидел Мейтлис, читающую текст с суфлера, "без ног".

As if 2020 wasn't already bad enough, Emily Maitlis has been robbed of her legs. #Newsnight pic.twitter.com/Hza9TwYL6Z — David Schneider (@davidschneider) October 13, 2020

Разумеется, этот момент очень повеселил юзеров Twitter, которые не удержались от массы шуток. Впрочем, это только помогло видео собрать свыше 500 тысяч просмотров. -0-