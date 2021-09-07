Британская телеведущая порадовала сеть своим утонченным нарядом (Фото)

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА /. Популярная журналистка из Великобритании Аманда Холден представила в Instagram новый пост и впечатлила пользователей.

Девушка вернулась из отпуска и первым делом показала свой наряд для первого дня на работе. Для возвращения в студию Аманда Холден выбрала утонченный бежевый наряд в виде штанов и с глубоким декольте.

Однотонный образ подчеркнул стройную фигуру звезды, а также сделал акценты на ее природной красоте и загаре. Кадры и образ пришлись по вкусу многочисленным фолловерам Аманды Холден, которые оставили массу восторженных комментариев. -0-