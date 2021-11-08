Британская ведущая очаровала Instagram нежным фото из спальни

Аманда Холден. Фото из Instagram
8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная ведущая из Великобритании Аманда Холден представила юзерам Instagram новый снимок, который восхитил многих.
Знаменитость показала кадр из спальни, сделанный утром. Ведущая Аманда Холден сидит перед камерой на кровати, а на себя примерила тонкий черно-белый шелковый халат. Дополнили стильный кадр неподражаемая улыбка и стильный интерьер спальни.
Фотография британской ведущей получилась атмосферной и нежной, что очаровало многих поклонников Аманды Холден. За короткое время они оставили под запись массу восторженных комментариев и десятки тысяч лайков. -0-