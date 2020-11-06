Британская ведущая восхитила Instagram своим нарядом и стройными ногами

6 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Телеведущая из Великобритании Аманда Холден опубликовала в Instagram новый пост, который впечатлил многочисленных фолловеров.

49-летняя звезда ТВ решила подписчикам продемонстрировать соблазнительный наряд, а также похвастаться стройными ногами. Для этого она выбрала зеленую юбку с впечатляющим разрезом, а также полупрозрачный корсет с глубоким декольте. Завершила образ Аманда Холден черными босоножками.

Разумеется, подписчики телеведущей оказались в полном восторге от ее образа, что поспешили выразить в комментариях. Неудивительно, что пост быстро собрал массу восхищенных отзывов и десятки тысяч комментариев. -0-