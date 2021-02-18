Британская ведущая залезла на огромный торт, а после и вовсе разделась (Фото)

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Телеведущая Аманда Холден из Великобритании представила у себя в Instagram несколько кадров и впечатлила юзеров.

Звезда телеэкрана недавно отметила свой 50-й день рождения, с чем и были связаны необычные снимки. На одном кадре Аманда Холден позирует на верхушке шикарного торта в блестящем наряде с внушительным декольте.

Затем на странице в социальной сети появился новый снимок, который ошарашил людей. Британская ведущая залезла на торт и решила вовсе раздеться. В обнаженном видео она удобно расположилась на лакомстве, что и запечатлел фотограф. Разумеется, такой контраст пользователи не оставили без внимания и оставили под записями десятки тысяч лайков. -0-